Монсон рассказал, что чувствует себя по-настоящему русским
В 2018 году спортсмен стал гражданином РФ, позднее он отказался от американского паспорта.
В 2018 году спортсмен стал гражданином РФ, позднее он отказался от американского паспорта.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Джефф Монсон чувствует себя по-настоящему русским. Об этом он рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я чувствую себя русским, я давно живу в России, — сказал Монсон. — Во мне все меньше американского, не хочу с этим иметь ничего общего. Это политика захватничества».
Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.