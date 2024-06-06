Монсон рассказал, что чувствует себя по-настоящему русским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Джефф Монсон чувствует себя по-настоящему русским. Об этом он рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я чувствую себя русским, я давно живу в России, — сказал Монсон. — Во мне все меньше американского, не хочу с этим иметь ничего общего. Это политика захватничества».

Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия».