«Мне один бой до титула». Зачем Петр Ян обманывает себя и болельщиков?

Пётр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Он обиднейшим образом утратил свой пояс, а затем карьера откровенно застопорилась. В шести предыдущих поединках россиянин победил лишь дважды. Причём оба раза дело доходило до решения. А теперь боец выражает уверенность, что он находится в непосредственной близости от титульника. Но складывается ощущение, что прямо сейчас Ян обманывает и фанатов, и самого себя. В UFC вряд ли готовы в ближайшее время дать титульный шанс в очень конкурентном дивизионе бойцу с такими результатами.

Ян громко высказался о своём будущем. Пётр предположил, что вполне может получить в соперники брата Хабиба: «Да, всё возможно. Тут уже вопрос руководства UFC и матчмейкинга, как они этот бой видят. У меня с Сэндхагеном есть свои моменты, я его победил. Сейчас много ребят поднимаются, тот же Умар поднимается в топ, будет интересно. У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да — стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить».

Но нужно объективно оценивать ситуацию в дивизионе. Прямо сейчас лига назначила претендентский поединок. За право биться с Шоном О’Мэлли в октагоне сойдутся Сэндхаген и Нурмагомедов. Их бой станет главным на турнире UFC Fight Night, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа. И, говоря откровенно, оба выглядят предпочтительнее Яна. Умар продолжает оставаться непобеждённым, восстановился после травмы и уже успел оказаться сильнее Бекзата Алмахана. А Кори после поражения от Петра полностью перезагрузился. Он отправил в свою копилку три победы подряд — над Сонг Ядонгом, Марлоном Верой и Робом Фонтом. Более того, китайца он разбил техническим нокаутом. А поединок россиянина с Ядонгом завершился решением. Причём сам бой был довольно близким.

Стоит отметить, что в перспективы Яна в UFC уже не особо верят. Очень категорично об этом высказался Камил Гаджиев. Топовый российский промоутер предположил, что в карьере соотечественника осталось минимальное количество поединков: «Вот Пётр Ян прооперировался, и мы все отлично понимаем, что он находится на завершающей стадии своей карьеры. Бои в UFC дают примерно раз в полгода, и если Пётр через восемь месяцев не выскочит в октагон, то с большой долей вероятности его там тихонько забудут. Поэтому он спрашивает у UFC, какие планы, и получает ответ, что бой дадут в декабре. И вот она — чёткая цель. И он начинает двигаться к этой цели».

Конечно, Петра рано окончательно списывать со счетов. В 31 год россиянин вполне может пошуметь в лучшей лиге на планете. Но большие вопросы вызывает именно то, насколько быстро Ян сможет продвинуться вверх в таком конкурентном дивизионе. На данный момент чемпионом является О’Мэлли, который успел защитить пояс. В претендентском поединке зарубятся Умар и Кори. Не стоит забывать и о Мерабе Двалишвили, который рано или поздно всё-таки получит свой шанс. В этом практически не приходится сомневаться. Лига решила проучить одного из топов дивизиона, но совершенно точно в итоге позволит ему зарубиться за титул.

Ян продолжает активно вести себя в социальных сетях и раздавать громкие интервью. Но пока всё это выглядит лишь «лебединой песней». Конечно, есть фантастический вариант, при котором Пётр сразу получит реванш с Двалишвили. И победа над ним вполне может заставить UFC дать россиянину титульник. Однако сейчас всё это выглядит слишком сложным раскладом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241403&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.