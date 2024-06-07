«Царукян просто болтает. Придется второй раз его побить»

Утром 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302 Ислам Махачев в пятом раунде задушил Дастина Порье и в третий раз защитил чемпионский пояс в легком дивизионе. После возвращения в Махачкалу боец ответил на вопросы журналистов — рассказал о бое с Дастином, ответил Арману Царукяну и подробно описал проблему со стафилококковой инфекцией.

«После взвешивания Порье два раза подошел ко мне объясниться»

— Мы впервые видим у тебя на лице сечку. Это самое жесткое твое ранение в бою?

— Если честно, до сих пор и в любительской, и в профессиональной карьере не помню, чтобы были рассечения. Но всё когда-то случается впервые. Постараюсь, чтобы в следующий раз не было.

— А каково драться с этой сечкой, когда лицо заливает кровью?

— Ну в момент боя я, честно, даже не понял, как это произошло. Когда уже лицо начало заливать кровью, я понял, что получил рассечение. Но рассечение не над глазом — обычно, когда над глазом, сразу доктора останавливают проверить, мешает ли зрению. Так что я не думаю, что это сильно напрягало меня.

— Планы на ближайшую неделю?

— Всей семьей летим в хадж через пару дней, 9-го числа.

— Арман Царукян сказал, что большинство в России будет болеть за него. Что скажешь?

— Ну он просто болтает. Боями не может, пытается как-то словами на себя внимание обратить. У него уже был шанс, я его один раз побил — думаю, придется и второй раз побить.

— Как ты оцениваешь свои шансы в бою с чемпионом среднего веса Дрикусом Дю Плесси?

— Я бы сказал, что он — тоже очень универсальный боец, с навыками хорошими. У нас получится конкурентный бой, и я знаю, что у меня есть большие шансы завоевать второй пояс.

— Порье вел себя агрессивно. Как ты реагировал на это?

— На пресс-конференции он там сказал такой американский сленг, которому они не придают смысла, но Порье — довольно уважительный парень. Он потом после взвешивания два раза подошел ко мне объяснить, что он ничего плохого не имел [в виду]. В клетке подошел два раза, потом к моему менеджеру подошел, американцу, сказал: «Попытайся Исламу объяснить, что на американском сленге это ничего не значит и я не пытался его задеть».

— Пока ты бился, зал скандировал, болел против тебя. Ты это слышал, как на это реагировал?

— Да я уже привык. Последний раз это было в Австралии, когда весь стадион болел за соперника, здесь вся публика болела за Дастина. Ну не все, но большинство, конечно. Это нормально, я дрался с американцем в Америке. Думаю, если в России то же самое будет, вся публика будет болеть за меня, так что ничего страшного.

— А то, что они кричали в адрес Байдена?

— Я это, честно, в бою не слышал. В бою я старался больше своих секундантов слушать.

— Что Трамп передал тебе? Что об этой встрече рассказал Хабиб?

— То, что попало на камеру. Там не было запланированной встречи, просто Трамп сидел прямо возле клетки, Хабиб, когда после боя выходил из клетки, как-то они пересеклись. Трамп уже давно говорил, что Хабиб — один из его любимых бойцов. Вообще Трамп любит бои, UFC, часто посещает турниры. Случайная встреча получилась.

«Хабиб по-любому будет в углу на ответственных боях»

— Следующий бой будет с кем?

— Не знаю пока, точно не могу сказать, но на конец года буду готовиться.

— Хабиб был секундантом в бою с Порье — это исключение?

— Не знаю. Он сказал в шутку, что не будет так же на всех боях… Но, я думаю, на ответственных боях он по-любому будет присутствовать, потому что и тренировочный сбор, и сам бой с ним намного лучше и легче.

— А насколько ценна его поддержка? Между раундами мы слышали, что он говорил, — насколько это чувствуется?

— Да, честно сказать, он дает очень ценные советы. Когда в клетку заходит, не бывает такого, что вперемешку все разговаривают. Он дает сначала слово сказать Хавьеру, Хавьер говорит пару слов, и потом уже он корректирует весь бой.

— Что делал такого Порье, что ты не мог его задушить? Несколько раз выходили в эту позицию, когда ты сзади, мог, казалось, задушить, но не удавалось.

— Ну Порье тоже один из лучших бойцов, он прогрессирует. В двух титульных шансах его задушили сзади — наверное, готовился. Я старался в первом раунде, силы были, старался задушить, но, наверное, защищался очень хорошо.

«Между Конором и Царукяном выбрал бы Макгрегора»

— Если выбирать между Макгрегором и Царукяном, с кем бы ты выбрал бой?

— Если быть честным, конечно, в медийном плане и во всех планах Макгрегор был бы поинтереснее. Но я не думаю, что даже его следующий бой состоится, потому что мы видели недавно видео, где их пресс-конференция отменилась. Не думаю, что он сможет выйти вообще на бой.

— А если все-таки сможет?

— Если сможет, мое мнение, что Чендлер выиграет, потому что он более сфокусирован, тренируется, более голоден, наверное.

— Расскажи о проблемах со стафилококковой инфекцией перед поединком.

— Я когда уже из дома отсюда вылетал за три недели, помню, маленькая болячка была. И как-то, может, в полете воспалилась уже, в самой поездке воспалилась. Я уже приземлился в Нью-Йорке, и мы сразу к врачу поехали. Врач посмотрел, уже рана воспалилась сильно. Он по контуру обвел и сказал, что если дальше этого контура выйдет покраснение, то нужно будет уже вмешательство. И выписал антибиотики. Я где-то восемь дней принимал антибиотики. Ну последние две недели, десять дней, меня, можно сказать, практически ничего не беспокоило. Я нормально сгонял вес, сделал заключительные хорошие спарринги. Я не думаю, что это сыграло какую-то роль. Ну, может, сбило с колеи, но ничего такого страшного.

— Ты все время искал возможность провести удушающий, болевой. Почему не нокаут?

— Порье, как все знают, один из самых лучших ударников. Говорили, что самый лучший боксер. Немного опасался, наверное, я его в стойке. Может, чуть-чуть даже переоценил его стойку. Но, пересмотрев бой, я понял, что надо было больше верить в свои удары, в свою стойку, поувереннее работать.

— Арман Царукян написал, что ты выдохся в пятом раунде. Но откуда ты нашел силы, чтобы провести удушающий?

— Не было такого, что я выдохся по ходу боя, потому что на каждый раунд я выходил свежий. Если человек выдохся в пятом раунде, провести удушающий практически нереально.

— Ты бы сам предпочел, чтобы следующий бой был за титул в другом весе?

— Да, конечно. Это, наверное, самая большая мечта в профессиональном спорте у меня, чтобы я подрался за второй пояс.

— А насколько это реально? Леон Эдвардс, по-моему, не горит желанием. Он сказал, тебе надо зачистить свой дивизион сначала.

— Ну я не вижу соперников, кого я не побил в своем дивизионе. В топ-5 пацаны друг друга побили, у остальных я выиграл. Есть Царукян, я его уже побеждал. Если мне предоставят шанс, выбор — конечно, я бы выбрал второй пояс.