Макгрегор сорвал возвращение и может вылететь из UFC. Звезда на грани ухода из боев

Источник: Соцсети

30 июня в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится турнир UFC 303, который обещает стать одним из главных событий года в боевой индустрии. Все потому, что хедлайнером вечера, по задумке руководства лиги, должен был выступить Конор Макгрегор. Ирландца больше года дожидается его соперник Майкл Чендлер, но до боя дело пока не дошло.

Полтора месяца назад в UFC объявили официальную дату возвращения Макгрегора: 30 мая, турнир под номером 303. Однако последние дни вокруг возвращения самого популярного бойца ММА в истории происходит много странного, и прямо сейчас шансов увидеть Конора выступающим в октагоне в конце этого месяца, кажется, не так много.

Все началось с сорванной пресс-конференции 3 июня. В этот день Макгрегор и Чендлер должны были стать героями первого официального мероприятия, посвященного UFC 303. Встречу собирались провести в Дублине, но за сутки до нее пришли новости об отмене.

«Дорогие фанаты UFC! Пресс-конференция UFC 303, запланированная на понедельник, 3 июня, в Дублине, отложена до дальнейшего уведомления. Мы просим искреннего прощения у всех фанатов, которые планировали присутствовать на этом мероприятии. Как только у нас появится дополнительная информация о новой дате и времени, мы немедленно поделимся ею. Спасибо», — объявили в UFC.

Каких-то внятных объяснений причин отмены от лиги не последовало, однако в соцсетях поползли слухи о травме Макгрегора. Надо сказать, ранее Конор не переносил поединки из-за повреждений — но это старый Конор. В последние годы подход ирландца к карьере в боях изменился. Уже три года его не видели в октагоне, и за это время Макгрегор отчасти перестал ассоциироваться с UFC, как раньше. Конор, похоже, активен в своих бизнес-проектах, ему довелось сняться в большом голливудском кино, да и постоянные тусовки — если верить соцсетям звезды — никуда не делись из его жизни.

Источник: Соцсети

Последнее время Макгрегор делился и спортивным контентом, что дает определенные поводы для оптимизма. Все же он хочет убедить окружающих в своей готовности к возвращению, а значит, шансы на это пока есть. Достаточно многообещающее сообщение на эту тему сделал известный ММА-инсайдер Ариэль Хельвани:

«На данный момент новостей нет. Всё ещё есть надежда, что бой состоится. Я бы сказал, что есть позитивные моменты. Однако руководство UFC опросило некоторых бойцов, чтобы узнать, кто мог бы выйти на замену, либо провести совершенно какой-то другой бой, который также стал бы главным поединком турнира».

С трудом верится, что в UFC захотят найти замену Макгрегору для 303-го турнира. Никто не составит с Майклом Чендлером противостояние, достойное возглавлять номерное шоу. Скорее всего, будет придумана (или перенесена из какого-то более позднего ивента) другая пара оппонентов, а Чендлеру и Макгрегору попробуют подобрать другую дату. Тем не менее, существует мнение, согласно которому ситуация между Конором и UFC несколько сложнее, чем может показаться.

Ходят слухи, будто руководству лиги надоело ждать ирландца, и в нем уже немногие верят в великий камбек звезды. И вроде бы существует вероятность, при которой Макгрегор и вовсе будет отчислен из ростера UFC. Представить себе подобный расклад еще пару лет назад было крайне сложно, но сейчас это действительно кажется реальным.