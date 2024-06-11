Порье сравнил Нурмагомедова и Махачева: «Хабиб сильнее, но удушение Ислама похоже на тиски» | Источник: Sports.Ru

Думаю, Нурмагомедов сильнее физически. Но удушающий Ислама был невероятным. Все эти парни сильны, но это не было чем-то подавляющим.

Но удушающий Махачева… Тот момент, когда он вышел на Д’Арс, был похож на тиски", − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший Исламу Махачеву в бою за титул чемпиона UFC.

Джон Аник: «Нейт Диаз — единственный соперник, способный заинтересовать Порье».