Порье сравнил Нурмагомедова и Махачева: «Хабиб сильнее, но удушение Ислама похоже на тиски»
"Сила давления похожа. Но тейкдауны отличаются. Махачев хватается за верхнюю часть тела, пытался клинчевать. А Хабиб уходил вниз.
"Сила давления похожа. Но тейкдауны отличаются. Махачев хватается за верхнюю часть тела, пытался клинчевать. А Хабиб уходил вниз.
Думаю, Нурмагомедов сильнее физически. Но удушающий Ислама был невероятным. Все эти парни сильны, но это не было чем-то подавляющим.
Но удушающий Махачева… Тот момент, когда он вышел на Д’Арс, был похож на тиски", − сказал легковес UFC Дастин Порье, проигравший Исламу Махачеву в бою за титул чемпиона UFC.
Джон Аник: «Нейт Диаз — единственный соперник, способный заинтересовать Порье».
Надрыв крестов, сломанные нос и ребро — что такое пережить бой с Махачевым.