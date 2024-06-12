10:36 (мск), источник: ТАСС

Чемпиона бойцовской организации Hardcore депортировали в Таджикистан

У Фазлиддина Мадрахимова были проблемы с документами.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпион бойцовской организации Hardcore Фазлиддин Мадрахимов депортирован в Таджикистан. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«К сожалению, Фазлиддин депортирован», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, у бойца были проблемы с документами.

Мадрахимову 26 лет, на его счету 12 побед и четыре поражения.

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