Казахстанский чемпион получил соперника с рекордом 12−0

«Даурен Ермеков (19−5) представляет город Актобе и является настоящей легендой Казахстана! На его счету огромное количество поединков с самыми опасными людьми индустрии — Владимиром Минеевым, Гамзатом Хирамагомедовым, Русланом Шамиловым и далеко не только! Теперь Ермеков присоединился к ММА Серии, и тут его сразу же ждет серьезнейшее испытание», — гласит представление казахстанца перед боем.