21:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский чемпион получил соперника с рекордом 12−0

Казахстанский боец Даурен Ермеков (19−5) узнал следующего соперника и дату поединка, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу промоушена «ММА Серия».

Источник: Соцсети

Ермеков 13 июля проведет в Москве бой с российским бойцом Шамилем Магомедовым (12−0). Поединок пройдет в рамках турнира ММА Серии-82 в «Лужниках».

«Даурен Ермеков (19−5) представляет город Актобе и является настоящей легендой Казахстана! На его счету огромное количество поединков с самыми опасными людьми индустрии — Владимиром Минеевым, Гамзатом Хирамагомедовым, Русланом Шамиловым и далеко не только! Теперь Ермеков присоединился к ММА Серии, и тут его сразу же ждет серьезнейшее испытание», — гласит представление казахстанца перед боем.

Ермеков становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды занимал второе место на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.

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