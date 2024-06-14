Хамзат Чимаев госпитализирован

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он добывал победы. Шесть раз Чимаев побеждал соперников нокаутом. В последнем поединке, который проходил в октябре прошлого года на турнире UFC 294, спортсмен встречался с Камару Усманом и победил его судейским решением. В активе Уиттакера 25 побед при семи поражениях.