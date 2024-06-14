01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Хамзат Чимаев госпитализирован

Непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев госпитализирован.

Хамзат Чимаев госпитализирован | Источник: Чемпионат.com

Соответствующей фотографией у себя в социальных сетях поделился боец Мухаммад Эскерханов.

«За каждой тягостью наступает облегчение», — подписал фото Эскерханов.

Напомним, Чимаев 22 июня должен был сразиться с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире турнире UFC в Саудовской Аравии.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он добывал победы. Шесть раз Чимаев побеждал соперников нокаутом. В последнем поединке, который проходил в октябре прошлого года на турнире UFC 294, спортсмен встречался с Камару Усманом и победил его судейским решением. В активе Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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