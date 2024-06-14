08:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трамп заявил, что обсуждал с Хабибом Нурмагомедовым украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым урегулирование на Украине и назвал спортсмена одним из своих любимчиков.

«Он, наверное, и раунда не проиграл. Я думаю, он отличный. Он один из моих любимчиков», — заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

В ночь на 2 июня россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье на турнире в США и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева. Позднее стало известно, что Трамп, присутствовавший в зале в качестве зрителя, в ходе беседы с Нурмагомедовым пообещал ему остановить войну в Палестине.

Теперь Трамп заявил, что Нурмагомедов в ходе короткой беседы сказал, что нужно остановить конфликт и убийства. «Я думаю, я остановлю эту войну сразу после выборов», — сказал Трамп, уточнив, что речь идет о конфликте вокруг Украины.

«Он такой умный. Я думаю, он дружит с (президентом РФ Владимиром) Путиным», — добавил Трамп.

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