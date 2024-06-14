Трамп заявил, что обсуждал с Хабибом Нурмагомедовым украинский конфликт

«Он, наверное, и раунда не проиграл. Я думаю, он отличный. Он один из моих любимчиков», — заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

В ночь на 2 июня россиянин Ислам Махачев победил удушающим приемом американца Дастина Порье на турнире в США и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выступал в роли секунданта Махачева. Позднее стало известно, что Трамп, присутствовавший в зале в качестве зрителя, в ходе беседы с Нурмагомедовым пообещал ему остановить войну в Палестине.

Теперь Трамп заявил, что Нурмагомедов в ходе короткой беседы сказал, что нужно остановить конфликт и убийства. «Я думаю, я остановлю эту войну сразу после выборов», — сказал Трамп, уточнив, что речь идет о конфликте вокруг Украины.