12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев: Конору нужно двигаться в сторону кинематографа. Он стартовал намного ярче, чем Шварценеггер

Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился «СЭ» мнением о перспективах бывшего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора в киноиндустрии.

Источник: Соцсети

На стриминговой платформе Amazon Prime Video состоялся цифровой релиз боевика «Дом у дороги». Макгрегор исполнил одну из главных ролей в картине.

«Я большой поклонник фильма “Дом у дороги”. Конору нужно двигаться в сторону кинематографа, потому, что он стартовал намного ярче, чем Шварценеггер в свое время. Это признаю не только я, но и ведущие кинокритики. Очень надеюсь на продюсеров.

Бог с ними, с этими боями, пора заканчивать. Конор уже всем доказал. А вот что касается кино — новый герой подобного амплуа, несколько ироничный и смешной, очень необходим Голливуду. У Конора есть шанс пойти дальше. Не случайно его сравнил с Шварценеггером. Арнольд, в отличие от Олега Тактарова, был мировой звездой. Но Олега очень люблю, он — большой молодец. У Конора есть потенциал вырасти в большую кинематографическую звезду. “Дом у дороги” — только начало. Но старт блестящий!», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером, который должен был стать главным поединком турнира UFC 303, не состоится из-за травмы ирландца.

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