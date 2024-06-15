Губерниев: Конору нужно двигаться в сторону кинематографа. Он стартовал намного ярче, чем Шварценеггер

«Я большой поклонник фильма “Дом у дороги”. Конору нужно двигаться в сторону кинематографа, потому, что он стартовал намного ярче, чем Шварценеггер в свое время. Это признаю не только я, но и ведущие кинокритики. Очень надеюсь на продюсеров.



Бог с ними, с этими боями, пора заканчивать. Конор уже всем доказал. А вот что касается кино — новый герой подобного амплуа, несколько ироничный и смешной, очень необходим Голливуду. У Конора есть шанс пойти дальше. Не случайно его сравнил с Шварценеггером. Арнольд, в отличие от Олега Тактарова, был мировой звездой. Но Олега очень люблю, он — большой молодец. У Конора есть потенциал вырасти в большую кинематографическую звезду. “Дом у дороги” — только начало. Но старт блестящий!», — сказал Губерниев «СЭ».