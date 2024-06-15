20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор прокомментировал отказ от боя с Чендлером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал отказ от поединка с американцем Майклом Чендлером, который должен был состояться на турнире UFC 303.

Конор Макгрегор прокомментировал отказ от боя с Чендлером | Источник: Чемпионат.com

«Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения. Я получил травму перед пресс-конференцией, на восстановление потребовалось больше времени, чем у меня было. Решение далось нелегко и было сделано после консультации с моими врачами, UFC и моей командой.

Мои фанаты и соперник заслуживают лучшей версии меня в этом бою, и мы добьёмся этого! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

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