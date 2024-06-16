Неожиданным исходом завершился исторический бой казаха в UFC

Казалось, что Алмабаев оформит досрочную победу, однако поединок неожиданно продлился все три раунда, по итогам которых судейским решением выиграл Асу. Для казахстанца это было первое выступление в главном карде турнира UFC. При этом отдадим должное сопернику, Джонсон несколько раз успешно ушел от удушающих приемов Алмабаева и все-таки дотерпел до финальной сирены, избежав досрочного поражения.