21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Шара Буллет: «Хабиб — энциклопедия. Повторяю за ним, если не знаю, как поступить»

"Хабиб — это энциклопедия. Если не знаешь, как поступить в какой-то спортивной ситуации, то смотришь, как это делал Хабиб. Он же тоже это проходил много раз.

Шара Буллет: «Хабиб — энциклопедия. Повторяю за ним, если не знаю, как поступить» | Источник: Sports.Ru

Со всеми одно и то же. История продолжается, повторяется. Как он это сделал, как он прошел — я вот так и делаю. Хабиб — большой пример для меня", — сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет: «До UFC я тренировался себе в минус. Вложился не туда, деньги закончились. Был долг около миллиона».

Шара Буллет обратился к Турки Аль эш-Шейху: «Пират приехал в Саудовскую Аравию».

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь