Хабиб встретился с поваром Бураком Оздемиром в Стамбуле
«Мой брат Хабиб приехал в гости в мой новый ресторан в Стамбуле. Спасибо, мой дорогой друг», − написал в соцсетях шеф-повар Бурак Оздемир, известный в соцсетях как CZN Burak.
«Мой брат Хабиб приехал в гости в мой новый ресторан в Стамбуле. Спасибо, мой дорогой друг», − написал в соцсетях шеф-повар Бурак Оздемир, известный в соцсетях как CZN Burak.
Алискеров советовался с Хабибом перед выходом на бой с Уиттакером: «Он сказал, что нельзя упускать такие шансы».
Уланбеков заявил, что Хабиб не допускает перетренированности у бойцов: «Он же сам 25 лет в этом спорте, все видит».