17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб встретился с поваром Бураком Оздемиром в Стамбуле

«Мой брат Хабиб приехал в гости в мой новый ресторан в Стамбуле. Спасибо, мой дорогой друг», − написал в соцсетях шеф-повар Бурак Оздемир, известный в соцсетях как CZN Burak.

Хабиб встретился с поваром Бураком Оздемиром в Стамбуле | Источник: Sports.Ru

Алискеров советовался с Хабибом перед выходом на бой с Уиттакером: «Он сказал, что нельзя упускать такие шансы».

Уланбеков заявил, что Хабиб не допускает перетренированности у бойцов: «Он же сам 25 лет в этом спорте, все видит».

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