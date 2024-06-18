Хабиб встретился с поваром Бураком Оздемиром в Стамбуле

Алискеров советовался с Хабибом перед выходом на бой с Уиттакером: «Он сказал, что нельзя упускать такие шансы».

Уланбеков заявил, что Хабиб не допускает перетренированности у бойцов: «Он же сам 25 лет в этом спорте, все видит».