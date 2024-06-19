Боец ММА Джефф Монсон принял ислам

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал. Но этот шаг решительный. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями», — сказал Джефф Монсон после произнесения шахады (свидетельства о принятии ислама).
По его словам, он намеренно не говорил о том, что становится мусульманином.
«Когда мне дали слово для выступления, я сказал — произношу шахаду, я хочу быть мусульманином. Многие не ожидали, а среди приглашенных гостей — политики, артисты, люди разных национальностей и вероисповеданий. Многие заплакали», — сообщил он.
Джефф Монсон также отметил, что ему «хорошо живется в России “.
«Удивительная страна, удивительные люди», — добавил он.
В 2013 году Монсон переехал в Россию, через пять лет получил гражданство РФ, еще через пять лет перестал быть гражданином США.