Боец ММА Джефф Монсон принял ислам | Источник: Спорт РИА Новости

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал. Но этот шаг решительный. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями», — сказал Джефф Монсон после произнесения шахады (свидетельства о принятии ислама).

По его словам, он намеренно не говорил о том, что становится мусульманином.

«Когда мне дали слово для выступления, я сказал — произношу шахаду, я хочу быть мусульманином. Многие не ожидали, а среди приглашенных гостей — политики, артисты, люди разных национальностей и вероисповеданий. Многие заплакали», — сообщил он.

Джефф Монсон также отметил, что ему «хорошо живется в России “.

«Удивительная страна, удивительные люди», — добавил он.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, через пять лет получил гражданство РФ, еще через пять лет перестал быть гражданином США.