Украинскому бойцу UFС отказались аннулировать его последнее поражение
Украинский боец ММА Игорь Потеря не добился желаемого в результате апелляции после поражения от Мишеля Перейры на турнире UFC 301.
Украинский боец ММА Игорь Потеря не добился желаемого в результате апелляции после поражения от Мишеля Перейры на турнире UFC 301.
Потеря утверждал, что Перейра одержал победу за счет запрещенного приема — удара коленом в голову по лежащему Потере после сальто.
Как сообщает MMA Fighting, атлетическая комиссия Бразилии отклонила апелляцию Потери.
Результат боя останется прежним — Потере засчитано поражение удушающим приемом.
После этого проигрыша Потеря также не смог подраться с Шарабутдином Магомедовым на турнире в Саудовской Аравии.