17:26 (мск), источник: Sport24

Украинскому бойцу UFС отказались аннулировать его последнее поражение

Украинский боец ММА Игорь Потеря не добился желаемого в результате апелляции после поражения от Мишеля Перейры на турнире UFC 301.

Украинскому бойцу UFС отказали аннулировать его последнее поражение | Источник: Getty Images

Потеря утверждал, что Перейра одержал победу за счет запрещенного приема — удара коленом в голову по лежащему Потере после сальто.

Как сообщает MMA Fighting, атлетическая комиссия Бразилии отклонила апелляцию Потери.

Результат боя останется прежним — Потере засчитано поражение удушающим приемом.

После этого проигрыша Потеря также не смог подраться с Шарабутдином Магомедовым на турнире в Саудовской Аравии.

Читайте также от «Sport24»
Самая сексуальная волейболистка мира показала сочную фигуру в откровенном купальнике
«Всю жизнь будут зарабатывать по 10к в месяц». Дочь Аленичева с отдыха в Турции жестко ответила на критику
«Хорошенькая, как и полагается в 21 год». Новая возлюбленная 49-летнего экс-футболиста сборной России Нигматуллина
Актриса фильмов «18+» Ева Эльфи пообещала сделать это каждому, кто в финале Евро-2024 угадает счет и победителя
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь