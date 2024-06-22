Украинскому бойцу UFС отказались аннулировать его последнее поражение

Потеря утверждал, что Перейра одержал победу за счет запрещенного приема — удара коленом в голову по лежащему Потере после сальто.

После этого проигрыша Потеря также не смог подраться с Шарабутдином Магомедовым на турнире в Саудовской Аравии.