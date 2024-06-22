Скончался первый боец в истории UFC. Этот 180-килограммовый сумоист спас дебютный турнир | Источник: Getty Images

Спустя месяц после смерти Арта Джиммерсона скончался еще один участник первого в истории турнира UFC. 20 июня ушел из жизни американец Тейла Тули, настоящее имя которого — Тэйлор Уайли. Первым о его кончине сообщило гавайское новостное шоу Island Life Live — ведущая назвала Тули другом своей семьи.

Тейла Тули — выходец из Американского Самоа, но вырос и жил он на Гавайях. Тули стал участником не только первого турнира UFC, но и первого боя — он подрался с Жераром Гордо. Соперник представлял Голландию, так что Тули стал еще и первым бойцом UFC, выступавшим под флагом США.

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Если бы не Тули, турнир UFC 1 вовсе мог бы не состояться. Организовать такой ивент впервые было непросто. Арту Дэви и Рориону Грейси поручили не только найти профессионального бойца из каждой уважаемой дисциплины, но и убедить их принять участие в странном поединке, в котором практически не было правил.

Перед началом турнира каждый боец должен был подписать контракт — для этого всех потенциальных участников собрали в комнате, чтобы объяснить концепцию турнира, и реакция присутствующих бойцов была негативной. Никто из восьми участников мероприятия не хотел рисковать карьерой и репутацией ради непонятно чего.

По информации The Denver Post, именно Тули был первым, кто подписал контракт. Он описал эмоции в комнате как «бунт», поскольку напряжение между бойцами и руководителями UFC возросло. Тули же заявил, что просто «хотел подраться». Заставив притихнуть всех присутствующих, мужчина встал, подошел к столу, подписал документы и сказал Грейси, что тот увидит его в клетке. Несколько бойцов тут же последовали его примеру, а вскоре и остальные спортсмены подписали контракт, чтобы мероприятие состоялось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241537&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Карьера в смешанных единоборствах у Тули не сложилась. 180-килограммовый колобок представлял сумо, но против савата (французский вид кикбоксинга), который представлял Жерар Гордо, оказался бессилен. Бой закончился уже на 26-й секунде, после того как голландец уронил Тули хедкиком и добил.

Ни до, ни после Тейла в ММА не выступал, зато построил неплохую актерскую карьеру. Главной его ролью считается осведомитель Камекона Тупуола в сериале «Гавайи 5.0». Этого же персонажа Тули потом сыграл в сериалах «Секретарь Макгайвер» и «Частный детектив Магнум» — все они снимались на Гавайях.

Тейла Тули скончался в городе Харрикейн, штат Юта. Смерть пришла через шесть дней после его 56-го дня рождения. Причины смерти гавайца не раскрываются. У него остались жена и двое детей.