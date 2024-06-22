Экс-ведущая СКА ТВ Зухра включила Макгрегора, Неймара, Холанда, Лундквиста, Ковальчука, Кросби, Зидана и Бэкхэма в рейтинг самых сексуальных спортсменов
"Конор Макгрегор. Не спрашивайте, почему. Мне кажется, что он очень сексуален.
"Конор Макгрегор. Не спрашивайте, почему. Мне кажется, что он очень сексуален.
Я считаю Неймара сексуальным, хотя он тупой, конечно, совершает очень много ошибок.
Я считаю Эрлинга Холанда сексуальным, хоть он и специфичный, наверное, для некоторых.
Я считаю Хенрика Лундквиста сексуальным мужчиной. И пусть будет Илья Ковальчук — мне кажется, Ковальчук очень сексуальный.
Давайте нарушим правило и назовем еще одного — Сидни Кросби. Мне кажется, он тоже очень сексуальный", — сказала Зухра Уразбахтина.
Бывшая ведущая СКА ТВ также добавила в свой рейтинг самых сексуальных спортсменов Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.