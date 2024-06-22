21:57 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра включила Макгрегора, Неймара, Холанда, Лундквиста, Ковальчука, Кросби, Зидана и Бэкхэма в рейтинг самых сексуальных спортсменов

"Конор Макгрегор. Не спрашивайте, почему. Мне кажется, что он очень сексуален.

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра включила Макгрегора, Неймара, Холанда, Лундквиста, Ковальчука, Кросби, Зидана и Бэкхэма в рейтинг самых сексуальных спортсменов | Источник: Sports.Ru

Я считаю Неймара сексуальным, хотя он тупой, конечно, совершает очень много ошибок.

Я считаю Эрлинга Холанда сексуальным, хоть он и специфичный, наверное, для некоторых.

Я считаю Хенрика Лундквиста сексуальным мужчиной. И пусть будет Илья Ковальчук — мне кажется, Ковальчук очень сексуальный.

Давайте нарушим правило и назовем еще одного — Сидни Кросби. Мне кажется, он тоже очень сексуальный", — сказала Зухра Уразбахтина.

Бывшая ведущая СКА ТВ также добавила в свой рейтинг самых сексуальных спортсменов Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.

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