Волков единогласным решением судей победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии | Источник: Getty Images

Поединок предсказуемо стартовал в стойке. Павлович работал вторым номером, поддавливая соперника за блоком. Волков же сделал ставку на работу с дистанции и удары ногами.

Павлович усилил давление в начале второго раунда, но быстро отдал инициативу Волкову, методично перебивавшему его в стойке и к концу пятиминутки разбившему ему лицо.

В середине третьего раунда бойцы, взвинтившие темп, устроили размен, вызвав одобрение публики. Концовка поединка также прошла в обоюдных атаках, где точнее был Волков.

Судейский вердикт: победа Александра Волкова единогласным решением (30−27, 30−27, 29−28).