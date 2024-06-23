Волков назвал некрасивым поведение Павловича, проигравшего ему на турнире UFC

ТАСС, 23 июня. Россиянин Сергей Павлович совершил некрасивый поступок, оттолкнув своего соотечественника Александра Волкова после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эр-Рияде. Такое мнение Волков высказал на пресс-конференции после боя.

Волков победил Павловича единогласным решением судей. После поединка Павлович оттолкнул Волкова и отказался от рукопожатия.

«По-моему, это был некрасивый поступок, — сказал Волков. — Мне очень бы хотелось разобраться в том, почему именно он на меня обиделся. Возможно, что-то недопонял. Если он что-то недопонял, это, наверное, его проблемы, а не мои».

Один из журналистов предположил, что спортсменам стоит сесть за стол и помириться. «С моей стороны проблем никаких нет, мне садиться с ним за стол не нужно. Видимо, у него какие-то проблемы со мной. Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят», — ответил Волков.

Волкову 35 лет, в его активе теперь 38 побед и 10 поражений в MMA.