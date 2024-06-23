Хабиб обратился к Алискерову: «Таков спорт. Никто не застрахован»
В ночь на 23 июня Алискеров проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом в первом раунде.
В ночь на 23 июня Алискеров проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом в первом раунде.
«Таков спорт и таковы реалии. Никто не застрахован. Выше голову, чемп. Твое время еще придет», — написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Ученик Абдуламанапа без шансов улетел в нокаут — пропустил тот же удар, что и от Чимаева.
Махачев — Алискерову: «Твои лучшие дни еще впереди».