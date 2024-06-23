Чимаев может провести бой на турнире UFC в октябре
Ранее спортсмен из-за проблем со здоровьем был вынужден сняться с боя против австралийца Роберта Уиттакера.
Ранее спортсмен из-за проблем со здоровьем был вынужден сняться с боя против австралийца Роберта Уиттакера.
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Хамзат Чимаев, родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ, может провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 26 октября. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
«Хамзат может провести бой на турнире в Абу-Даби в октябре. Но все будет зависеть от его состояния», — сказал собеседник агентства.
Чимаев из-за проблем со здоровьем снялся с боя против австралийца Роберта Уиттакера, который должен был состояться на турнире в Саудовской Аравии. Его заменил россиянин Икрам Алискеров, который в ночь на 23 июня по московскому времени проиграл Уиттакеру техническим нокаутом в первом раунде.