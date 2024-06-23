Дана Уайт однозначно высказался о сроках возвращения Конора Макгрегора в октагон

«На данный момент не могу сказать ничего определённого. График наших турниров уде составлен. Как и говорил ранее, я не буду принимать никаких действий, пока Конор полностью не восстановится. Это даже не стоит обсуждать. Мы говорим о сентябре и октябре, но Конор не готов. Нет смысла об этом говорить», — приводит слова Уайта портал Middle Easy.