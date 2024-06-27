22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Латвийский боец ММА сообщил о скором получении российского гражданства

Латвийский боец ММА Константин Глухов сообщил о том, что станет первым обладателем российского паспорта по программе репатриации соотечественников.

Латвийский боец ММА сообщил о скором получении российского гражданства | Источник: ТАСС

«Я первый в России, кто получает гражданство по новой программе репатриации соотечественников. Паспорт согласовали, я очень рад, должен получить документ завтра, 28 июня», — сказал Глухов в интервью «Матч ТВ».

За свою карьеру в смешанных единоборствах 44-летний Глухов одержал 35 побед и потерпел 17 поражений. В своём последнем поединке 28 апреля ветеран потерпел поражение от россиянина Владимира Минеева на турнире по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО в Ульяновске. Россиянин победил единогласным решением по итогам пяти раундов.

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