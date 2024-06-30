Перейра вырубил Прохазку хай-киком! Чех снова выдал безрассудный бой

Утром 30 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 303, в главном событии которого прошел титульный поединок в полутяжелом дивизионе между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой.

Бой стал реваншем: Перейра и Прохазка уже бились за титул в декабре 2023-го — тогда бразилец победил техническим нокаутом во втором раунде. Второй поединок, если и планировался, то не в эту дату, так как изначально возглавить UFC 303 должен был бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Но после того, как ирландец снялся из-за травмы, главный кард турнира пришлось перекраивать практически с нуля.

Перейра проведет в UFC девятый бой, при этом Поатан уже успел стать двойным чемпионом промоушена. В ноябре 2022-го он взял титул в среднем дивизионе, одолев Исраэля Адесанью, а после поражения новозеландцу в реванше поднялся в полутяжи, где стал чемпионом в ноябре 2023-го, нокаутировав как раз Прохазку. С тех пор Перейра провел еще один бой — в первом раунде вырубил другого чемпиона, Джамала Хилла. Всего за девять поединков бразилец победил пять чемпионов UFC: Стрикленда, Адесанью, Блаховича, Прохазку и Хилла.

Прохазка — тоже быстрый чемпион. Он провел в UFC лишь пять поединков и взял титул уже в третьем, когда в пятом раунде задушил учителя Перейры Гловера Тейшейру. Затем Иржи уступил Поатану, после чего реабилитировался победой над Александром Ракичем, благодаря чему заслужил реванш.

Первый раунд начался крайне аккуратно, бойцы почти не шли вперед. Перейра бил лоу-кики, его соперник прощупывал почву и при этом держал руки опущенными. Бразилец жестко работал ногами, а чех пытался запутать соперника постоянно сменой стойки. В середине отрезка Прохазка зашел в клинч — Алекс отвечал коленями по корпусу. В конце раунда Прохазка начал действовать совсем не думая о защите, за что поплатился: Перейра отправил чех в нокдаун левым хуком. Сразу после падения Иржи прозвучала сирена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456256256&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.