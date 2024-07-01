11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долгов в 297 млн рублей (Mash)

Телеграм-канал Mash сообщает, что федеральная налоговая служба арестовала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Утверждается, что поводом для ареста стал долг дагестанца в размере 297 млн рублей.

Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца. Одна из них — ООО «Хикмет тревел» (занималась туризмом). Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Помимо этого, заблокированы счета благотворительного фонда Нурмагомедова.

Ранее в школе MMA имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли обыски.

Макгрегор отреагировал на обыски в клубе Хабиба в Махачкале хештегом «Конор был прав».

Конор − о Лобове: «Эй, Крыстем, как тебе новости о Хабибе? Тебе надрали зад отборные бандиты».

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