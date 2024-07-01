Налоговая арестовала счета Хабиба. Бойцу грозит штраф и даже лишение свободы

Налоговая арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, заблокирован также счет его благотворительного фонда.

Ранее в Mash уже писали, что ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Отмечается, что до того, как организации стали прибыльными, Хабиб числился одним из владельцев, а потом вышел из состава учредителей, оставив там своих близких и друзей. Так он якобы уходил из фирм «Сильди», «Первый мобильный», а также из «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив».

Также сообщается, что на эти действия обратила внимание налоговая служба, после чего начала проверку — в результате несколько компаний бойца закрылись. Одной из закрывшихся контор стало ООО «Хикмет тревел». Причина — якобы недостоверные сведения в официальных бумагах. Счет промоушена Eagle FC, по информации Mash, заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда. В мае Telegram-канал сообщал, что долг составляет более 306 миллионов рублей, но в июне Mash написал, что задолженность выросла до 309,7.

По завершении карьеры в единоборствах Хабиб открыл несколько бизнес-проектов. Боец выкупил лигу Gorilla FC и переименовал ее в Eagle FC, запустил мобильное приложение для фитнеса, занялся продвижением собственных NFT-токенов, запустил производство щелочной воды, оператор связи Eagle Mobile, футбольную школу в Дубае, фастфуд M-Eat by Khabib, а также ресторан и кофейню в Махачкале под брендом «Папаха».

Промоушен Хабиба Eagle FC активно проводил турниры в 2021 году, открыл отделение в США, активно начал 2022-й, но затем начал постепенно сворачивать деятельность. Сейчас лига юридически существует, но новых турниров пока не планирует и даже не обновляет соцсети.

На официальном сайте Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив (он же Khabib Foundation) в разделе «Команда», помимо Хабиба, значатся экономист и юрист Арвид Абдурахманов (президент фонда), экономист и юрист Раид Абдурахманов (вице-президент), предприниматель Хамед Минхаж, друг Хабиба Нажмудин Амиргамзаев (вице-президент по вопросам спорта и воспитательной работы), Айшат Дарбишева (помощник президента).

Также отмечается, что налоговая заблокировала счета в двух компаниях, которые принадлежат Умару Нурмагомедову, троюродному брату Хабиба. Речь о строительной фирме и крестьянско-фермерском хозяйстве. Долг там, правда, совсем небольшой — 271 рубль. А на имя двоюродного брата Хабиба, Абубакара, зарегистрированы два ликвидированных ИП с задолженностью в 44 копейки.