ФНС прокомментировала возникновение долга у Хабиба Нурмагомедова

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 годы», — уточнили в ФНС.