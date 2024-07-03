Азербайджанского бойца выгнали из лиги Hardcore за фразу «русская свинья»

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На прошедшем 22 мая в Москве турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого из октагона он вступил в перепалку с Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже Рзаев принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.

«Лигой Hardcore FC было принято единственно возможное решение — Джавид Костюм из Дубая Рзаев отстранен от выступлений в нашей организации. В ближайшее время мы надеемся услышать от Джавида более подробную, обоснованную гражданскую и социальную позицию. Рассчитываем, что не только словом, но и делом он будет готов ответить за сказанное им, тем самым заслужив прощения у всех, чьи чувства были задеты данным непозволительным инцидентом», — говорится в сообщении лиги.

Ранее о дисквалификации Рзаева объявила Федерация бокса России, которая также написала на спортсмена заявление в Генеральную прокуратуру РФ по поводу его оскорбительных высказываний.