Азербайджанского бойца выгнали из лиги Hardcore за фразу «русская свинья»

На прошедшем 22 мая в Москве турнире Рзаев победил россиянина Сергея Приходько. После этого из октагона он вступил в перепалку с Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», и попытался устроить драку. Позже Рзаев принес извинения Кулинскому, а также отметил, что не хотел обидеть русский народ.
«Лигой Hardcore FC было принято единственно возможное решение — Джавид Костюм из Дубая Рзаев отстранен от выступлений в нашей организации. В ближайшее время мы надеемся услышать от Джавида более подробную, обоснованную гражданскую и социальную позицию. Рассчитываем, что не только словом, но и делом он будет готов ответить за сказанное им, тем самым заслужив прощения у всех, чьи чувства были задеты данным непозволительным инцидентом», — говорится в сообщении лиги.
Ранее о дисквалификации Рзаева объявила Федерация бокса России, которая также написала на спортсмена заявление в Генеральную прокуратуру РФ по поводу его оскорбительных высказываний.
Рзаеву 29 лет. На его счету четыре победы и два поражения в поп-ММА. Кулинскому 27 лет, он в поп-ММА одержал 4 победы при 6 поражениях.