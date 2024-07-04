Пожизненное за «русскую свинью». Азербайджанский боец ответил за базар

Источник: Соцсети

В российском сообществе смешанных единоборств вспыхнул новый скандал. Боец лиги кулачных боев и поп-ММА Hardcore Джавид Рзаев после выигранного поединка оскорбил российского спортсмена из зала. Дерзкий азербайджанец очень быстро пожалел о своей выходке.

«Ты лохом был по жизни, лохом и останешься. Ты русская свинья. Ты свинота. Ты срешь там, где ешь», — кричал Рзаев находившемся среди зрителей бойцу Артуру Кулинскому.

Кулинский резонно заметил, что Рзаев «переборщил» и совсем не задумывался о последствиях. В дело вмешался основатель Hardcore Анатолий Сульянов, призвавший Рзаева извиниться прямо на ринге: «Никто не имеет права трогать здесь мать, религию и нацию. Трогать народ я не позволю никому. Ни свой, ни чужой. Мы про спорт, здесь все едины. Извинись перед ним за это».

Источник: Hardcore FC

После этого Рзаев признал, что был неправ. Кулинский в ответ заявил, что соперник ответит за слова в ринге.

Однако бой уже вряд ли случится, уж точно не в России. На следующий день лига выступила с заявлением об отстранении Рзаева, а Федерация бокса России (ФРБ) пожизненно запретила ему участвовать в любых соревнованиях под ее эгидой.

Не помогли Рзаеву и извинения, с которыми он выступил в социальных сетях.

«Прошу меня простить. Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова», — заявил боец.

Взбешенные поведением Рзаева зрители в комментариях под видео боя на YouTube требуют не только запретить ему драться, но и призвать к ответу перед законом. ФРБ уже написала заявление в Генпрокуратуру из-за оскорбительных высказываний, а источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Рзаева может быть составлен административный протокол.

И это еще не все последствия, к которым привел язык «трэштокера года», как Рзаев сам называет себя в соцсетях. Этим инцидентом он поставил под угрозу всю лигу Hardcore, действие лицензии которой ФБР уже приостановила. После того, как в лиге признали свою ответственность и начали содействовать в установлении обстоятельств инцидента, действие лицензии восстановили.

Конечно, в порыве эмоций бойцы склонны к провокационным поступкам — даже Хабиб выпрыгивал из клетки в UFC, чтобы подраться с толпой. Тем более в поп-ММА, где элементы шоу и пресловутый трэшток нагоняют на каналы миллионную аудиторию. Однако у всего есть грань. Уж не бойцам ли, частенько обращающимся к «пацанским понятиям» знать, что значит «отвечать за слова»? Кажется, «трэштокеру года» теперь придется ответить за них по всей строгости. И это правильно.