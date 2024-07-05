15:10 (мск), источник: ТАСС

Умар Кремлев готов организовать бой между Федором Емельяненко и Роем Джонсом

Ранее спортсмены высказывали желание провести поединок.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) может организовать поединок между бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом — младшим. Об этом журналистам сообщил глава IBA Умар Кремлев.

«Федор — легенда, Рой — легенда. Если Федор и Рой хотят, мы готовы организовать им такой бой», — сказал Кремлев.

Ранее Джонс и Емельяненко высказывали желание провести поединок.

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