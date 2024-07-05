Умар Кремлев готов организовать бой между Федором Емельяненко и Роем Джонсом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) может организовать поединок между бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом — младшим. Об этом журналистам сообщил глава IBA Умар Кремлев.