Умар Кремлев готов организовать бой между Федором Емельяненко и Роем Джонсом
Ранее спортсмены высказывали желание провести поединок.
Ранее спортсмены высказывали желание провести поединок.
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) может организовать поединок между бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом — младшим. Об этом журналистам сообщил глава IBA Умар Кремлев.
«Федор — легенда, Рой — легенда. Если Федор и Рой хотят, мы готовы организовать им такой бой», — сказал Кремлев.
Ранее Джонс и Емельяненко высказывали желание провести поединок.