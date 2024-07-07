Непобежденный американец, бросавший вызов Шаре Буллету, объявил дату своего следующего боя
Американский боец ММА Бо Никал объявил дату своего следующего поединка.
Американский боец ММА Бо Никал объявил дату своего следующего поединка.
Спортсмен сообщил в соцсетях, что выйдет в октагон на турнире 9 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.
Противник Никала пока неизвестен.
Ранее Никал заявил о желании подраться с россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет.
В своем последнем поединке российский спортсмен нокаутировал бразильца Антонио Троколи в Эр-Рияде.
На счету Магомедова 13 побед за карьеру в ММА без поражений, у Никала 6 побед в 6 боях.