16:01 (мск), источник: Sport24

Непобежденный американец, бросавший вызов Шаре Буллету, объявил дату своего следующего боя

Американский боец ММА Бо Никал объявил дату своего следующего поединка.

Непобежденный американец, бросавший вызов Шаре Буллету, объявил дату своего следующего боя | Источник: Getty Images

Спортсмен сообщил в соцсетях, что выйдет в октагон на турнире 9 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.

Противник Никала пока неизвестен.

Ранее Никал заявил о желании подраться с россиянином Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет.

В своем последнем поединке российский спортсмен нокаутировал бразильца Антонио Троколи в Эр-Рияде.

На счету Магомедова 13 побед за карьеру в ММА без поражений, у Никала 6 побед в 6 боях.

Читайте также от «Sport24»
«Выкладываю, как только сняла, чтобы потом не передумать». Ведущая «Матч ТВ» показала себя без макияжа и фильтров
Русская-красавица фигуристка, выступавшая за Украину, одним словом ответила на вопрос о личной жизни
Эта красотка из пограничной полиции выступит на Олимпийских играх: вот за какую страну и в каком виде спорта
Россиянка купалась голой в Испании: «Забыла купальник дома»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь