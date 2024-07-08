UFC представил топ-5 нокаутов в первой половине 2024 года

Возглавила шорт-лист досрочная победа бывшего чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) американца Макса Холлоуэя, брутально нокаутировавшего одним ударом соотечественника Джастина Гэтжи на юбилейном турнире UFC 300. Отметим, что исход поединка решился на последней секунде пятого раунда.

На втором месте расположилась победа грузинского полулегковеса Илии Топурии, отобравшего титул в полулёгком весе у австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 298.

1. Макс Холлоуэй — Джастин Гэтжи.

2. Илия Топурия — Александр Волкановски.

3. Алекс Перейра — Иржи Прохазка 2.

4. Винисиус Оливейра — Бернардо Сопай.

5. Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени.

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