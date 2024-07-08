Генадий Головкин: «Пытаюсь убедить федерацию бокса Казахстана выйти из IBA и присоединиться к World Boxing»
"Мы пытаемся убедить федерацию бокса Казахстана присоединиться к World Boxing. Настаиваем и стараемся подтолкнуть к этому решению.
"Мы пытаемся убедить федерацию бокса Казахстана присоединиться к World Boxing. Настаиваем и стараемся подтолкнуть к этому решению.
Выбор остается за федерацией бокса Казахстана. Это будет их решение. Я не могу влиять на это процесс, поскольку не имею юридического влияния", — заявил экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин.
Головкин − о завершении карьеры: «Не живу с мыслью, что ушел на пенсию».
Головкин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.