15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Генадий Головкин: «Пытаюсь убедить федерацию бокса Казахстана выйти из IBA и присоединиться к World Boxing»

"Мы пытаемся убедить федерацию бокса Казахстана присоединиться к World Boxing. Настаиваем и стараемся подтолкнуть к этому решению.

Генадий Головкин: «Пытаюсь убедить федерацию бокса Казахстана выйти из IBA и присоединиться к World Boxing» | Источник: Sports.Ru

Выбор остается за федерацией бокса Казахстана. Это будет их решение. Я не могу влиять на это процесс, поскольку не имею юридического влияния", — заявил экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин.

Головкин − о завершении карьеры: «Не живу с мыслью, что ушел на пенсию».

Головкин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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