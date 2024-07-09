Дрозд − о желании Головкина вывести Казахстан из IBA: «Надеюсь, это не политическое решение»

Очень надеюсь, что его решение и желание были обоснованы целью сделать лучше для бокса, спортсменов и тренеров.

Надеюсь, что это не политическое решение или связанное с этим. Просто любительский бокс в Казахстане очень хорошо развит. Насколько это правильно и важно, я не могу судить − время покажет", − сказал бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.