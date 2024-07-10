Александр Емельяненко бросил вызов Джигану

Спортсмен заявил, что с удовольствием подерется с Джиганом. «Если ты мужчина, если у тебя есть дух, выходи против меня на бой, а то ты замутил эту историю, мол, с Емельяненко драться. Качал-качал, а потом слился. Выходи, я тебе подзатыльников надаю», — сказал он.