Карьера самого опасного бойца UFC разрушена. Вместо битвы с Макгрегором — забвение

UFC 303: Конор Макгрегор — Майкл Чендлер, отмена поединка, причины и последствия, травма Конора, карьера Чендлера | Источник: Getty Images

UFC 303 — давно в истории. Турнир обещал стать незабываемым, поскольку все с нетерпением ждали возвращения Конора Макгрегора. А его соперником должен был выступить Майкл Чендлер. Вот только случиться этому противостоянию помешала травма ирландца. Ноториус снялся, а нового соперника для американца так и не нашли. Но при этом сам Чендлер неоднократно говорил, что готов выйти против любого оппонента. А теперь Майкл бросается на всех подряд и отчаянно пытается спасти свою затухающую карьеру.

Чендлер прекрасно понимал, каким фантастическим шансом для него был бой с Конором. Он совершенно точно получил бы солидный гонорар, этот поединок был денежным. И это при том, что Майкл не выходил в октагон уже почти два года, а в трёх из четырёх последних битвах оступился. Поэтому американец старательно разгонял бой с Макгрегором и не хотел остаться на «обочине». И всё-таки ирландец снялся. А главное, даже Дана Уайт не может сказать точно, проведёт ли Конор ещё хотя бы один поединок в UFC. В такой ситуации ждать американцу становится всё сложнее.

Любопытно, как именно начал вести себя сам Чендлер. Он стал цепляться буквально за любой шанс выступить в лучшей лиге на планете. И звучат довольно неожиданные варианты, в реальность которых сложно поверить. Например, сам Майкл сообщил, что намерен провести поединок с… Исламом Махачевым. И даже назвал конкретный турнир, на котором он собирается появиться: «Мне предложили поединок с Исламом Махачевым в октябре, но, если Конор Макгрегор восстановится после перелома мизинца и будет готов к сентябрю, я не против провести бой в “Сфере”. Самое большое событие в истории спорта».

Стоит отметить, что эта перспектива изначально выглядела странно. Очень сомнительно, что в UFC готовы дать титульный бой спортсмену, так долго не выходившему в октагон. Конечно, можно привести пример Стипе Миочича. Но, кажется, его послужной список намного богаче, а статус — выше. Да и сам Ислам, несмотря на такие большие ожидания от турнира в «Сфере», вряд ли откажется от своего любимого ивента в Абу-Даби. Поэтому и ответ от чемпиона вряд ли кого-то удивил. Он очень резко отреагировал на вызов от Чендлера.

«Чувак, ты ненадёжный, одно сообщение от твоего хозяина — и ты убежишь. Чемпу нужен настоящий соперник». Ислам Махачев чемпион UFC в лёгком весе

Разгонять идею подраться с Махачевым Чендлер так и не стал. И моментально попытался переключиться на другого оппонента. Теперь он собирается подраться с Нейтом Диазом: «У меня есть идея — я против Нейта Диаза на турнире UFC 306 в “Сфере”. Мы будем драться как настоящие мужики, а Конор пусть сидит на свой яхте и смотрит наш бой за PPV».

К сожалению, карьера одного из самых опасных бойцов в UFC буквально рассыпается на части. Совсем недавно он наводил ужас на любого соперника, считался топовой оппозицией и классной проверкой на прочность. Но теперь Майкла никто не воспринимает всерьёз. И большой проблемой стало именно то, что американец так долго ждал Конора. Он сделал выбор в пользу денег и проиграл. Конечно, потенциально к UFC 306 может поправиться сам Макгрегор. И тогда Чендлер всё-таки проведёт тот самый желанный поединок. Но вопрос заключается в том, что будет после него. А там пока тишина и неясность.