Юрий Горшков: «Спартак» 4 раза на меня выходил — это как бой Хабиба с Фергюсоном. Я ждал «Зенит» до последнего этим летом. Когда подписывал контракт, даже не знал условий"

Юрий Горшков: «Спартак» 4 раза на меня выходил — это как бой Хабиба и Фергюсоном. Я ждал «Зенит» до последнего этим летом. Когда подписывал контракт, даже не знал условий" | Источник: Sports.Ru

В первый раз я сам отказал — это был мой первый год в Премьер-лиге. Я только-только заиграл — не хотелось сразу попасть в среду, где очень большая конкуренция. А там Айртон, команда под Лигу чемпионов.

Второй раз «Спартак» что-то отказался в последний момент. А в третий раз не договорились с «Крыльями» — было очень близко.

А сейчас, в четвертый раз, самое интересное. Закончился чемпионат, «Спартак» первый вышел на меня. Первое, что я спросил: «А Зенит?» Агент ответил, что от «Зенита» предложений нет.

Я думал, но даже когда со «Спартаком» уже почти все было согласовано и надо было ехать на медосмотр, я ждал до последнего.

И в 12 ночи агент позвонил и сказал, что «Зенит» сделал предложение, и спросил: «Ну что, “Зенит” или “Спартак”?» И я ответил, что на 100% хочу в «Зенит».

Самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на следующий день на подписание контракта, и при этом даже не знал условий «Зенита» — не знал ни срок, ни зарплату — вообще ничего«, — сказал защитник “Зенита”.