Бойцу UFC Трейси Кортес пришлось отрезать прядь волос, чтобы уложиться в вес

Кортес c первой попытки не сумела уложиться в лимит наилегчайшего веса без одежды. После этого 30-летняя американка отрезала себе прядь волос. Кортес, которая в итоге показала на весах 57,15 кг, не сдержала слез, когда стояла на весах.