Бойцу UFC Трейси Кортес пришлось отрезать прядь волос, чтобы уложиться в вес
Боец смешанных единоборств Трейси Кортес пошла на жертвы, чтобы сделать вес перед главным боем турнира UFC on ESPN 59 против экс-чемпионки Роуз Намаюнас.
Боец смешанных единоборств Трейси Кортес пошла на жертвы, чтобы сделать вес перед главным боем турнира UFC on ESPN 59 против экс-чемпионки Роуз Намаюнас.
Кортес c первой попытки не сумела уложиться в лимит наилегчайшего веса без одежды. После этого 30-летняя американка отрезала себе прядь волос. Кортес, которая в итоге показала на весах 57,15 кг, не сдержала слез, когда стояла на весах.
Позже Кортес в социальных сетях выложила видео, где ее отрезают прядь волос.
Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в ночь на 14 июля по московскому времени в Денвере.