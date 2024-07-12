22:37 (мск), источник: Sport24

Бойцу UFC Трейси Кортес пришлось отрезать прядь волос, чтобы уложиться в вес

Боец смешанных единоборств Трейси Кортес пошла на жертвы, чтобы сделать вес перед главным боем турнира UFC on ESPN 59 против экс-чемпионки Роуз Намаюнас.

Кортес c первой попытки не сумела уложиться в лимит наилегчайшего веса без одежды. После этого 30-летняя американка отрезала себе прядь волос. Кортес, которая в итоге показала на весах 57,15 кг, не сдержала слез, когда стояла на весах.

Позже Кортес в социальных сетях выложила видео, где ее отрезают прядь волос.

Турнир UFC on ESPN 59 пройдет в ночь на 14 июля по московскому времени в Денвере.

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