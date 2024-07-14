Король кунг-фу все еще хорош! Салихова списали, но он вернулся с победой

Муслим Салихов — Сантьяго Понциниббио, UFC on ESPN, кто победил, как закончился бой, обзор поединка, результаты | Источник: Getty Images

В ночь на 14 июля в Денвере прошёл очередной турнир UFC on ESPN 59. В рамках соглавного события вечера в октагоне сошлись россиянин Муслим Салихов и представитель Аргентины Сантьяго Понциниббио.

Оба бойца — ветераны смешанных единоборств и выходили на бой с целью закрыть поражения. Салихов подошёл к поединку после двух неудачных выступлений. Король кунг-фу проиграл весьма крепкому датчанину Николасу Далби, а затем был нокаутирован Рэнди Брауном. Однако Муслим утверждал, что перед теми боями у него были проблемы со здоровьем, а в новом поединке обещал удивить всех, кто в него верит.

Понциниббио очень давно выступает в UFC и является одним из немногих аргентинских бойцов в ростере промоушена. В последние годы у Сантьяго дела не клеятся — три поражения в последних четырёх поединках, как и у Салихова. Понциниббио проиграл решениями двум топам, Мишелю Перейре и Джеффу Нилу, а в последнем бою был нокаутирован Кевином Холландом. Между этими неудачами была добыта победа над Алексом Мороно. И Салихов, и Понциниббио считаются яркими и мастеровитыми ударниками и к тому же когда-то тренировались вместе, так что от очного поединка этих бойцов были довольно высокие ожидания.

Аргентинец попытался сразу занять центр октагона, но Муслим киками обозначил дистанцию и начал сам поджимать соперника к клетке. Традиционная вертушка от Короля кунг-фу тоже была, но Понциниббио был готов и регулярно отвечал скоростными атаками на руках. Это каждый раз было опасно из-за ощутимого превосходства Сантьяго в скорости. При этом Понциниббио не забывал об опасности, исходящей от Салихова, и явно работал с оглядкой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456256330&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй раунд российский боец начал достаточно активно, выбрасывал разнообразные удары, атаковал сам, отвечал на выпады Сантьяго и в одном из эпизодов даже слегка потряс Понциниббио ударом с разворота. При этом темп поединка сильно упал, что тоже было на руку Салихову. В финальном раунде Муслим стал чаще пробивать фронт-кики в корпус и искал возможность попасть с левой руки. Понциниббио старался держать дистанцию, а при сближении вязал соперника. Салихов не давал себя перевести, но терял время и тем самым позволял аргентинцу сушить поединок. В итоге последние минуты раунда прошли у сетки и довольно пассивно, чем болельщики остались явно недовольны.

Бой выдался очень близким, практически каждый раунд можно было отдавать в обе стороны. В итоге мнения судей разделились — один отдал победу Понциниббио, двое встали на сторону Салихова. Король кунг-фу сумел закрыть два поражения и вернулся на победную тропу. В 40 лет Муслим готов удивлять и побеждать.