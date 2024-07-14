Макгрегор поддержал Трампа после покушения на митинге

Источник: Соцсети

«78-летний мультимиллиардер, он должен сидеть на яхте, проходить оздоровительные и туристические курсы на полях гольфа. Но это не так. Он находится в Пенсильвании и выплевывает пули. Борется за любовь своей страны. Боже храни Дональда и благослови Америку», — написал в соцсети X Макгрегор.

Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.