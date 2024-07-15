«В США люди добрее, чем в России». Российский топ-боец UFC сделал признание после тренировок в Америке

Анкалаев готовится к боям в штаб-квартире UFC в Лас-Вегасе.

— Мне интересно: есть ли в Америке место чему-то дружескому? Могут ли тебе там помочь, пригласить тебя на ужин?

— Ну, пока ты не столкнулся с проблемами, ты не можешь ответить. А так, наш менеджер Али Абдель-Азиз иногда собирает в Америке всех своих бойцов. Раз в неделю мы собирались покушать, посидеть. Такие собрания бывают. Но когда у всех бои на носу, все находятся в своих залах.

— Мне интересен мир американцев: какие они в жизни, насколько отличаются от нас?

— Если посмотреть, насколько я их знаю, думаю, они даже добрее наших людей. Каждый тебе улыбается, приветствует, когда в зал приходишь. Там нет, чтобы на тебя косо смотрели. Если ты просто посмотрел на человека, они сразу здороваются, улыбаются. Чувствуется уважение друг к другу. Но чтобы после тренировки куда-то пойти, чая попить — такой темы там нет, — заявил Анкалаев в интервью Асланбеку Бадаеву.