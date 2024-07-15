«За это можно спросить». Жумагулов ответил на слухи о российских корнях

В прошлом году президент национальной федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Сагиндык Мекеев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» раскрыл новые подробности из жизни экс-бойца UFC Жумагулова. По его словам, спортсмен родился в России и переехал в Казахстан.
В эксклюзивном интервью нашему изданию, которое скоро появится на нашем YouTube-канале, Жалгас развеял эти слухи:
«Все мои прадеды, предки жили именно в Казахстане. Были тяжелые времена, когда многие переселялись, но мои предки остались. Никуда не уезжали! Я родом из Актобе, никогда никуда не переезжал, даже если будет возможность переехать — я никогда не перееду! Я всегда говорю: если что-то случится, я всегда буду стоять в первых рядах за свою страну, никогда не убегу и свою семью не буду перевозить! Я конкретно патриот своего города, своей страны, своей нации! Клянусь Аллахом, никогда такого не будет. Надо спросить, что это за слова. Может, имеется в виду, что я себе там, как боец, сделал имя. Может, в этом плане. А так, это ошибка грубейшая. За эти слова можно спросить. Надо узнать, в каком плане “я приезжий”, — сказал Жумагулов.
С 2020 по 2023 годы Жумагулов выступал в лучшей лиге мира UFC. Он одержал одну победу и потерпел шесть поражений. После ухода из американского промоушена он вернулся на победную тропу и выиграл два поединка на родине.