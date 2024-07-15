Первая казахстанка в UFC сделала заявление после третьего поражения подряд
Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10−5) сделала заявление после поражения на турнире UFC on ESPN 59 в Денвере (США), сообщают Vesti.kz.
Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10−5) сделала заявление после поражения на турнире UFC on ESPN 59 в Денвере (США), сообщают Vesti.kz.
Агапова проиграла в первом раунде Луане Сантос (8−1) из Бразилии.
«Я не хочу делать большой перерыв между боями. Я хочу найти что-то еще на ближайшее время. Карьеру я свою завершать не собираюсь, поэтому не верьте сплетникам и врунам. Пишите мне и моему менеджеру по поводу нового боя, мы рассмотрим все предложения», — написала Агапова.
Таким образом Агапова потерпела третье подряд досрочное поражение в американском промоушене. В UFC у нее теперь рекорд 2−4. Бой против Сантос стал последним по контракту с UFC.