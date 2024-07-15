Первая казахстанка в UFC сделала заявление после третьего поражения подряд

«Я не хочу делать большой перерыв между боями. Я хочу найти что-то еще на ближайшее время. Карьеру я свою завершать не собираюсь, поэтому не верьте сплетникам и врунам. Пишите мне и моему менеджеру по поводу нового боя, мы рассмотрим все предложения», — написала Агапова.