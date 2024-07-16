Дана Уайт пожертвовал 50 тысяч долларов пострадавшим в результате покушения на Трампа

Уайт пожертвовал 50 тысяч долларов семьям и близким тех, кто пострадал в ходе покушения на Трампа, сообщает Leading Report.

20-летний Томас Мэттью Крукс совершил покушение на Трампа во время выступления на митинге в Пенсильвании. В результате покушения бывший президент США получил легкое ранение. Однако в ходе стрельбы был убит другой человек, а двое других, получивших ранения, были госпитализированы в критическом состоянии.