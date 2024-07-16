Гаджиев заявил, что Нурмагомедову нужен хороший юрист

«Хабибу Нурмагомедову просто нужен хороший юрист. И окажется, что это не 300 миллионов, а 30. Чтобы заплатить налогов на 300 миллионов, нужно заработать три ярда. Если он столько заработал, 300 отдаст. Не пожадничает. Думаю, что Хабиб не сильно в это погружался. Погрузится и отобьется. Дыма без огня нет, но цифра, наверное, другая», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.