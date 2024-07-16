17:24 (мск), источник: Sport24

Хамзат Чимаев впервые готовится к бою UFC в России: спортсмен назвал дату возвращения в октагон

Непобежденный российский боец UFC Хамзат Чимаев высказался о возвращении в октагон после тяжелой болезни.

Хамзат Чимаев впервые готовится к бою UFC в России: спортсмен назвал дату возвращения в октагон | Источник: Getty Images

Ранее Чимаев снялся с июньского боя против австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC в Саудовской Аравии по состоянию здоровья.

«Сам тоже жду своего возвращения. Скорее всего, (это произойдет) в октябре в Абу‑Даби (турнир UFC 308 пройдет 26 октября — прим. Sport24). Соперник пока неизвестен, но я хотел бы за титул подраться, у меня семь боев — семь побед. В UFC нет такого бойца, кто бы семь боев выиграл, а за пояс не подрался. Дэйна Уайт постоянно разное говорит, но переговоры у нас идут.

Я сейчас начал свои тренировки тут, в России, в “Ахмате”, таких условий у меня раньше нигде не было, это первая моя подготовка в России. Планирую и дальше в России готовиться. Мне кажется, что через пару лет в UFC будет много ребят из Чеченской республики выступать, потому что я тут много спортсменов вижу очень хороших, просто по именам не хочу никого выделять», — приводит слова Чимаева «Матч ТВ».

Хамзат Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед.

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