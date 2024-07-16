Хамзат Чимаев впервые готовится к бою UFC в России: спортсмен назвал дату возвращения в октагон

«Сам тоже жду своего возвращения. Скорее всего, (это произойдет) в октябре в Абу‑Даби (турнир UFC 308 пройдет 26 октября — прим. Sport24). Соперник пока неизвестен, но я хотел бы за титул подраться, у меня семь боев — семь побед. В UFC нет такого бойца, кто бы семь боев выиграл, а за пояс не подрался. Дэйна Уайт постоянно разное говорит, но переговоры у нас идут.



Я сейчас начал свои тренировки тут, в России, в “Ахмате”, таких условий у меня раньше нигде не было, это первая моя подготовка в России. Планирую и дальше в России готовиться. Мне кажется, что через пару лет в UFC будет много ребят из Чеченской республики выступать, потому что я тут много спортсменов вижу очень хороших, просто по именам не хочу никого выделять», — приводит слова Чимаева «Матч ТВ».