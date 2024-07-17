Русский боец UFC Павлович перенес операцию — известны сроки возвращения в октагон

«Друзья, всех приветствую! Вчера Сергей наконец устранил все проблемы путем хирургического вмешательства, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться к бою! Впереди какое то время займет реабилитация! Далее полноценная подготовка! В планах в конце года провести бой! Всем здоровья!» — говорится в сообщении канала.