Русский боец UFC Павлович перенес операцию — известны сроки возвращения в октагон
Российский боец UFC Сергей Павлович планирует провести следующий поединок в конце 2024 года. Об этом сообщил официальный телеграм-канал спортсмена.
Российский боец UFC Сергей Павлович планирует провести следующий поединок в конце 2024 года. Об этом сообщил официальный телеграм-канал спортсмена.
«Друзья, всех приветствую! Вчера Сергей наконец устранил все проблемы путем хирургического вмешательства, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться к бою! Впереди какое то время займет реабилитация! Далее полноценная подготовка! В планах в конце года провести бой! Всем здоровья!» — говорится в сообщении канала.
В конце июня Сергей Павлович проиграл россиянину Александру Волкову единогласным решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии. Теперь на счету Павловича 18 побед и 3 поражения в ММА.