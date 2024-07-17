00:07 (мск), источник: Sport24

Русский боец UFC Павлович перенес операцию — известны сроки возвращения в октагон

Российский боец UFC Сергей Павлович планирует провести следующий поединок в конце 2024 года. Об этом сообщил официальный телеграм-канал спортсмена.

Русский боец UFC Павлович перенес операцию — известны сроки возвращения в октагон | Источник: Getty Images

«Друзья, всех приветствую! Вчера Сергей наконец устранил все проблемы путем хирургического вмешательства, которые мешали полноценно тренироваться и готовиться к бою! Впереди какое то время займет реабилитация! Далее полноценная подготовка! В планах в конце года провести бой! Всем здоровья!» — говорится в сообщении канала.

В конце июня Сергей Павлович проиграл россиянину Александру Волкову единогласным решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии. Теперь на счету Павловича 18 побед и 3 поражения в ММА.

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