Гаджиев − о проблемах Хабиба с налогами: «Ему просто нужен хороший юрист»

Если он столько заработал, 300 отдаст. Не пожадничает. Думаю, что Хабиб не сильно в это погружался. Погрузится и отобьется. Дыма без огня нет, но цифра, наверное, другая", — сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.