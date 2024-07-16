20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Гаджиев − о проблемах Хабиба с налогами: «Ему просто нужен хороший юрист»

"Хабибу Нурмагомедову просто нужен хороший юрист. И окажется, что это не 300 миллионов, а 30. Чтобы заплатить налогов на 300 миллионов, нужно заработать три ярда.

Гаджиев − о проблемах Хабиба с налогами: «Ему просто нужен хороший юрист» | Источник: Sports.Ru

Если он столько заработал, 300 отдаст. Не пожадничает. Думаю, что Хабиб не сильно в это погружался. Погрузится и отобьется. Дыма без огня нет, но цифра, наверное, другая", — сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора.

ФНС подтвердила задолженность из-за неуплаты налогов у Хабиба Нурмагомедова.

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