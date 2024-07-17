Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Напомним, Армана дисквалифицировали на 10 месяцев и оштрафовали на 25 тысяч долларов за то, что он напал на фаната во время выхода на поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC, состоявшемся в ночь с 13 на 14 апреля в США. Как объяснил боец, болельщик показывал ему нецензурные жесты.