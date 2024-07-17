10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дисквалификация Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре

Дисквалификация российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армана Царукяна может быть завершена досрочно в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на команду бойца.

Источник: Reuters

По информации источника, Царукян августе запишет соответствующее видео против буллинга, после чего отстранение должно быть отменено.

Напомним, Армана дисквалифицировали на 10 месяцев и оштрафовали на 25 тысяч долларов за то, что он напал на фаната во время выхода на поединок с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC, состоявшемся в ночь с 13 на 14 апреля в США. Как объяснил боец, болельщик показывал ему нецензурные жесты.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28−29, 29−28, 29−28).

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